Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia kembali menghadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 25 Maret 2025 malam WIB dan live di RCTI.

Untuk waktu kick off memang belum ditentukan. Namun, berhubung laga digelar saat bulan Ramadan dan bentrok dengan salat tarawih, kick off kemungkinan dilangsungkan pada pukul 20.30 WIB atau 21.00 WIB.

Ragnar Oratmangoen saat dikawal pemain Timnas Bahrain di pertemuan pertama. (Foto: PSSI)

Saat Timnas Indonesia menjamu Burundi di FIFA Matchday Maret 2023 atau ketika laga digelar bulan Ramadhan, pertandingan dimulai pukul 20.30 WIB. Lantas, kenapa ada opsi pertandingan dilangsungkan pukul 21.00 WIB? Hal itu dimaksudkan agar para suporter Timnas Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat fokus menjalankan ibadah salat tarawih terlebih dulu.

Timnas Arab Saudi dan Timnas Bahrain juga kerap menggelar pertandingan kandang pada pukul 21.00 WIB. Karena itu, kick off laga condong dilangsungkan pada pukul 21.00 WIB.

Menarik menanti apakah SUGBK bakal full suporter atau tidak. Sebab, pertandingan digelar hanya H-5 dari hari raya idul fitri 1446 H.

Ditakutkan, mayoritas warga Jabodatabek sudah memilih mudik, alias pulang ke kampung masing-masing. Satu yang pasti, dukungan maksimal dibutuhkan Timnas Indonesia untuk mendekati ke pintu masuk Piala Dunia 2026.