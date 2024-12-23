Coach Justin Minta PSSI Ganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia

PENGAMAT sepakbola, Justinus Lhaksana, meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- mengatakan Timnas Indonesia mesti menggganti pelatih jika mau perform di ajang empat tahunan tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah Coach Justin melihat betul kiprah Shin Tae-yong selama menangani Timnas Indonesia. Eks pelatih Timnas Futsal Indonesia ini kerap bingung dengan keputusan Shin Tae-yong, tepatnya saat melakukan rotasi pemain.

Shin Tae-yong dinilai kurang layak menangani Timnas Indonesia di Piala Dunia. (Foto: PSSI)

Salah satu laga yang dicontohkan Coach Justin ketika Shin Tae-yong mencadangkan banyak pemain andalan saat Timnas Indonesia tandang ke markas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piaa Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Akibatnya, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China.

“Karena target kita lolos Piala Dunia 2026. Gua pertanyakan, apakah dia (Shin Tae-yong) sosok yang tepat untuk bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Gua kecewa banget ketika kita menghadapi China, di mana dia tidak menurunkan skuad terbaik. Thom Haye baru dimainkan di babak kedua dan langsung cetak gol,” kata Coach Justin, Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin (23/12/2024).

“Kalau kita waktu itu (lawan China) main seri saja, ya mungkin satu poin itu bisa menentukan lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia. Dari peringkat dua sampai enam, perbedaan poinnya cuma satu. Dari materi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia atau Arab Saudi,” lanjut pria berusia 57 tahun ini.

“Dengan rotasi yang begini, gua enggak yakin dia orang yang tepat. Kalau sudah biasa bermain di Piala Dunia, level kita harus ke sana. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gua kalo Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti STY. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti,” tegas Coach Justin.