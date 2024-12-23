Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Asisten Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |11:44 WIB
Curhat Asisten Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

CURHAT asisten Shin Tae-yong usai Timnas Indoneisa gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Nova Arianto memastikan bahwa evaluasi akan langsung dilakukan.

Ya, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mencurahkan isi hatinya usai Skuad Garuda tersingkir dari Piala AFF 2024. Nova mengatakan bahwa Timnas Indonesia memetik pelajaran penting dan menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh pencinta sepakbola Tanah Air atas hasil buruk tersebut.

Timnas Indonesia

Nova sadar bahwa itu bukan hasil yang diharapkan oleh Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, kekalahan ini menjadi pembelajaran penting bagi para pemain muda Skuad Garuda. Dia pun memastikan bahwa staf kepelatihan akan melakukan evaluasi.

“Pastinya bukan hasil yang kita harapkan tetapi dalam sepakbola apa pun bisa terjadi dan akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk pemain pemain muda kita menjalani prosesnya,” tulis Nova dalam instagram pribadinya, Senin (23/12/2024).

“Evaluasi pastinya akan terus dilakukan dan pemain pasti juga harus bisa merasakan apa yang menjadi kekurangan selama gelaran AFF kali ini dan segitunya juga pemain harus bisa memperbaikinya sehingga mereka akan bisa terus berkembang kedepannya,” sambungnya.

Meski begitu, Nova Arianto tetap mengapresiasi perjuangan para pemain muda Timnas Indonesia. Diharapkan, performa Marselino Ferdinan cs bisa lebih meningkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192531/jay_herdman_takkan_bisa_membela_timnas_indonesia_jjyherdy110-Q4wl_large.jpg
Tolak Inggris, Anak John Herdman Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192528/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifa-Haoh_large.jpg
John Herdman Coret 4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192527/john_herdman_segera_diumumkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-oAVe_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir yang Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Resmi John Herdman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192473/ole_romeny_gagal_membantu_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_oleromeny-ItTz_large.jpg
Kisah Ole Romeny Kesampingkan Rasa Sakit demi Bela Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661041/10-transfer-termahal-pesepak-bola-di-tahun-2025-rapor-merah-belanja-liverpool-tcv.webp
10 Transfer Termahal Pesepak Bola di Tahun 2025: Rapor Merah Belanja Liverpool
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/timnas_futsal_indonesia_u_19_vs_thailand.jpg
Gagal Juara di AFF Futsal U-19 2025, Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia Ini Bikin Optimistis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement