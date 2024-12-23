Curhat Asisten Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024

CURHAT asisten Shin Tae-yong usai Timnas Indoneisa gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Nova Arianto memastikan bahwa evaluasi akan langsung dilakukan.

Ya, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mencurahkan isi hatinya usai Skuad Garuda tersingkir dari Piala AFF 2024. Nova mengatakan bahwa Timnas Indonesia memetik pelajaran penting dan menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh pencinta sepakbola Tanah Air atas hasil buruk tersebut.

Nova sadar bahwa itu bukan hasil yang diharapkan oleh Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, kekalahan ini menjadi pembelajaran penting bagi para pemain muda Skuad Garuda. Dia pun memastikan bahwa staf kepelatihan akan melakukan evaluasi.

“Pastinya bukan hasil yang kita harapkan tetapi dalam sepakbola apa pun bisa terjadi dan akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk pemain pemain muda kita menjalani prosesnya,” tulis Nova dalam instagram pribadinya, Senin (23/12/2024).

“Evaluasi pastinya akan terus dilakukan dan pemain pasti juga harus bisa merasakan apa yang menjadi kekurangan selama gelaran AFF kali ini dan segitunya juga pemain harus bisa memperbaikinya sehingga mereka akan bisa terus berkembang kedepannya,” sambungnya.

Meski begitu, Nova Arianto tetap mengapresiasi perjuangan para pemain muda Timnas Indonesia. Diharapkan, performa Marselino Ferdinan cs bisa lebih meningkat.