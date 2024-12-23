Kena Karma! Timnas Bahrain Merasa Dirugikan Wasit Lawan Arab Saudi, Minta Pengadil Tak Lagi Pimpin Pertandingan The Reds

TIMNAS Bahrain merasa dirugikan wasit saat melawan Arab Saudi di matchday pertama Grup B Gulf Cup 2024 yang dilangsungkan di Kuwait pada Senin (23/12/2024) dini hari WIB. Berdasarkan laporan Al Watan, Federasi Sepakbola Bahrain (FA Bahrain) meminta kepada Federasi Sepakbola Asia Barat (WAFF) agar wasit yang memimpin pertandingan Timnas Arab Saudi vs Bahrain dini hari tadi tak lagi menjadi pengadil The Reds -julukan Timnas Bahrain- di laga-laga ke depan.

“Federasi Sepakbola Bahrain mengajukan protes kepada Federasi Teluk atas kepemimpinan wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali. FA Bahrain meminta agar wasit tersebut tidak lagi memimpin pertandingan Timnas Bahrain di pertandingan apa pun,” tulis Al Watan, Okezone mengutip dari @football_li5.

Ahmed Al-Ali dinilai telah merugikan Timnas Bahrain saat melawan Arab Saudi. (Foto: X/@football_li5)

Namun, tidak diketahui secara pasti apa keputusan Ahmed Al-Ali yang bikin Timnas Bahrain meradang. Dini hari tadi, Bahrain benar-benar merepotkan Timnas Arab Saudi.

Skuad asuhan Dragan Talajic ini unggul 2-0 di babak pertama lewat gol-gol yang dilesakkan Mahdi Abduljabbar pada menit 18 dan Mahdi Faisal Ebrahim Al-Humaidan (38’). Arab Saudi sempat mermperkeil kedudukan via gol dari Musab Fahd Al-Juway (73’).

Gol dari Mohamed Marhoon di menit 76 membuat Bahrain kembali menjauh (3-1) atas Arab Saudi. Ketika waktu normal menyisakan empat menit, Arab Saudi mencetak gol via eksekusi penalti Saleh Khalid Mohammed Al-Shehri.

Disinyalir, keputusan penalti ini menjadi salah satu penyebab FA Bahrain kesal kepada keputusan wasit. Beruntung, Timnas Bahrain masih bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan (3-2).