Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kena Karma! Timnas Bahrain Merasa Dirugikan Wasit Lawan Arab Saudi, Minta Pengadil Tak Lagi Pimpin Pertandingan The Reds

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |10:50 WIB
Kena Karma! Timnas Bahrain Merasa Dirugikan Wasit Lawan Arab Saudi, Minta Pengadil Tak Lagi Pimpin Pertandingan The Reds
Timnas Bahrain merasa dirugikan wasit saat melawan Arab Saudi. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

TIMNAS Bahrain merasa dirugikan wasit saat melawan Arab Saudi di matchday pertama Grup B Gulf Cup 2024 yang dilangsungkan di Kuwait pada Senin (23/12/2024) dini hari WIB. Berdasarkan laporan Al Watan, Federasi Sepakbola Bahrain (FA Bahrain) meminta kepada Federasi Sepakbola Asia Barat (WAFF) agar wasit yang memimpin pertandingan Timnas Arab Saudi vs Bahrain dini hari tadi tak lagi menjadi pengadil The Reds -julukan Timnas Bahrain- di laga-laga ke depan.

“Federasi Sepakbola Bahrain mengajukan protes kepada Federasi Teluk atas kepemimpinan wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali. FA Bahrain meminta agar wasit tersebut tidak lagi memimpin pertandingan Timnas Bahrain di pertandingan apa pun,” tulis Al Watan, Okezone mengutip dari @football_li5.

Ahmed Al-Ali dinilai telah merugikan Timnas Bahrain saat melawan Arab Saudi. (Foto: X/@football_li5)

Ahmed Al-Ali dinilai telah merugikan Timnas Bahrain saat melawan Arab Saudi. (Foto: X/@football_li5)

Namun, tidak diketahui secara pasti apa keputusan Ahmed Al-Ali yang bikin Timnas Bahrain meradang. Dini hari tadi, Bahrain benar-benar merepotkan Timnas Arab Saudi.

Skuad asuhan Dragan Talajic ini unggul 2-0 di babak pertama lewat gol-gol yang dilesakkan Mahdi Abduljabbar pada menit 18 dan Mahdi Faisal Ebrahim Al-Humaidan (38’). Arab Saudi sempat mermperkeil kedudukan via gol dari Musab Fahd Al-Juway (73’).

Gol dari Mohamed Marhoon di menit 76 membuat Bahrain kembali menjauh (3-1) atas Arab Saudi. Ketika waktu normal menyisakan empat menit, Arab Saudi mencetak gol via eksekusi penalti Saleh Khalid Mohammed Al-Shehri.

Disinyalir, keputusan penalti ini menjadi salah satu penyebab FA Bahrain kesal kepada keputusan wasit. Beruntung, Timnas Bahrain masih bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan (3-2).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661243/cristiano-ronaldo-targetkan-1000-gol-sebelum-pensiun-apa-bisa-xdx.webp
Cristiano Ronaldo Targetkan 1.000 Gol sebelum Pensiun, Apa Bisa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_mengalami_kecelakaan_lalu_lintas.jpg
Anthony Joshua Dikhawatirkan Alami Cedera Serius usai Kecelakaan Maut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement