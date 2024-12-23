Kisah Kakek dan Nenek Jay Idzes, Sempat Tinggal di Panti Asuhan Indonesia hingga Ikut Merasakan Dijajah Jepang

KISAH kakek dan nenek Jay Idzes menarik diulas. Sebab, mereka sempat tinggal di panti asuhan Indonesia hingga ikut merasakan dijajah Jepang.

Hal tersebut diceritakan oleh Jay Idzes saat dirinya menjadi bintang tamu di podcast milik penggawa lain Timnas Indonesia, yakni Thom Haye. Dalam penuturannya, bek andalan tim Serie A, Venezia itu bercerita tentang garis keturunan Indonesianya.

Jay Idzes pun berkata bahwa kakek dan neneknya yang lahir di Indonesia pada 1939 baru saja meninggal sekira dua bulan lalu. Saat kecil di Indonesia, kehidupan leluhurnya sangat berat. Sebab, mereka dapat dibilang hidup dalam keadaan yang sangat miskin.

Ditambah lagi, di masa itu, Indonesia juga masih dalam pengaruh penjajahan Jepang. Kakek dan nenek Jay Idzes pun sempat tinggal di panti asuhan dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dapat kembali ke Belanda.

“Kakek saya lahir pada 1939, Indonesia sempat diduduki oleh Jepang saat itu. Beliau meninggal dunia sekira satu bulan yang lalu,” kata Jay Idzes di Podcast Thom Haye.

"Kakek sempat 10 tahun tinggal di panti asuhan. Jadi, dia menceritakan kepada saya beberapa cerita mengenai hal itu,” lanjutnya.

Sejak kecil, Jay Idzes banyak mendapat cerita tentang kehidupan kakek dan nenenya saat di Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya memutuskan untuk membela Timnas Indonesia sebagai tim nasionalnya.