Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kakek dan Nenek Jay Idzes, Sempat Tinggal di Panti Asuhan Indonesia hingga Ikut Merasakan Dijajah Jepang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |11:57 WIB
Kisah Kakek dan Nenek Jay Idzes, Sempat Tinggal di Panti Asuhan Indonesia hingga Ikut Merasakan Dijajah Jepang
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH kakek dan nenek Jay Idzes menarik diulas. Sebab, mereka sempat tinggal di panti asuhan Indonesia hingga ikut merasakan dijajah Jepang.

Hal tersebut diceritakan oleh Jay Idzes saat dirinya menjadi bintang tamu di podcast milik penggawa lain Timnas Indonesia, yakni Thom Haye. Dalam penuturannya, bek andalan tim Serie A, Venezia itu bercerita tentang garis keturunan Indonesianya.

Jay Idzes

Jay Idzes pun berkata bahwa kakek dan neneknya yang lahir di Indonesia pada 1939 baru saja meninggal sekira dua bulan lalu. Saat kecil di Indonesia, kehidupan leluhurnya sangat berat. Sebab, mereka dapat dibilang hidup dalam keadaan yang sangat miskin.

Ditambah lagi, di masa itu, Indonesia juga masih dalam pengaruh penjajahan Jepang. Kakek dan nenek Jay Idzes pun sempat tinggal di panti asuhan dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dapat kembali ke Belanda.

“Kakek saya lahir pada 1939, Indonesia sempat diduduki oleh Jepang saat itu. Beliau meninggal dunia sekira satu bulan yang lalu,” kata Jay Idzes di Podcast Thom Haye.

"Kakek sempat 10 tahun tinggal di panti asuhan. Jadi, dia menceritakan kepada saya beberapa cerita mengenai hal itu,” lanjutnya.

Sejak kecil, Jay Idzes banyak mendapat cerita tentang kehidupan kakek dan nenenya saat di Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya memutuskan untuk membela Timnas Indonesia sebagai tim nasionalnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192599/elkan_baggott_berpotensi_comeback_di_timnas_indonesia_era_john_herdman_elkanbaggott-EqnX_large.jpg
John Herdman Berani Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192573/jay_idzes-GLS3_large.jpg
5 Pesepakbola Top Termahal di Asia Tenggara 2025, Nomor 1 Jay Idzes Tembus Rp173 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/31/anthony_joshua.jpg
Anthony Joshua Kecelakaan Maut, Duel Rp2,2 Triliun vs Tyson Fury Terancam Gagal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement