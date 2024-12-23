Penyebab Hokky Caraka Tiba-Tiba Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Timnas Indonesia Kalah dari Filipina di Piala AFF 2024

Hokky Caraka dilarikan ke rumah sakit usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

PENYEBAB Hokky Caraka tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit usai Timnas Indonesia kalah dari Filipina di Piala AFF 2024 akhirnya terungkap. Penyerang PSS Sleman itu ternyata mengalami cedera.

Hokky turun sebagai starter pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Namun, pemain asal Yogyakarta itu kemudian diganti pada menit ke-52.

Tak lama usai pertandingan, Hokky ternyata dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kabar itu justru diketahui dari unggahan sang kekasih yang bernama Jessica Rosmaureena di media sosial pribadinya.

Jessica sempat mengunggah foto Hokky tengah terbaring di bangsal rumah sakit. Ternyata, pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera usai kena sikut pemain Timnas Filipina.

“Banyak yang bertanya kenapa dia semalam cepat banget diganti. Dia dilarikan ke IGD, kena sikut kencang banget sama pemain Filipina sampai pipinya luka dalam dan harus dijahit,” terang Jessica dalam unggahan tersebut, dikutip Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, perempuan cantik itu menuturkan Hokky sempat menggigil. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, sang pemain langsung dilarikan ke rumah sakit.