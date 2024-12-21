Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jalani Laga Krusial, Hokky Caraka Minta Dukungan Suporter Jelang Hadapi Filipina di Piala AFF 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |14:15 WIB
Jalani Laga Krusial, Hokky Caraka Minta Dukungan Suporter Jelang Hadapi Filipina di Piala AFF 2024
Hokky Caraka meminta dukungan untuk Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Filipina (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Pemain Timnas Indonesia, Hokky Caraka, mengungkapkan timnya butuh dukungan agar menang melawan Timnas Filipina di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, kemenangan akan membawa Tim Merah Putih melaju ke babak semifinal turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung dalam laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Laga itu dihelat di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia berlatih di Solo jelang hadapi Filipina (Foto: PSSI)

Hokky menyatakan dukungan suporter sangat penting bagi Skuad Garuda untuk laga nanti. Pasalnya, dukungan suporter akan membuat semangat pemain menjadi berlipat ganda.

"Jadi, mohon dukungannya buat pertandingan besok (Sabtu),” ujar Hokky dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (20/12/2024).

“Pertandingan itu sangat penting jadi tolong dukung kami semua," sambung pemain PSS Sleman itu.

Hokky menjelaskan soal persiapan, timnya sudah cukup baik dengan keterbatasan waktu yang ada. Jadi, Timnas Indonesia sudah menambah kelemahan dalam laga-laga sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
