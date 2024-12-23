Achmad Maulana Petik Pelajaran Berharga dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

SOLO - Gelandang Timnas Indonesia, Achmad Maulana Syarif, mengambil sisi positif dari hasil kekalahan kontra Timnas Filipina di matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan di turnamen yang kini bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu.

Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Filipina lewat gol penalti Martin Kristensen (63’) di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Sebenarnya, Skuad Garuda tampil cukup oke sejak menit awal sampai akhirnya goyah setelah Muhammad Ferarri diganjar kartu merah di menit ke-42.

Meski kalah sekaligus gagal ke semifinal, Achmad Maulana tetap menjadikan semua perjalanannya di Timnas Indonesia sebagai pengalaman berharga. Ia menekankan seluruh pemain sudah tampil maksimal meski dewi fortuna belum berpihak.

“Ya mungkin karena kami banyaknya pemain muda, ini jadikan sebuah pengalaman lah,” kata Achmad usai pertandingan, dikutip Senin (23/12/2024).

“Toh di lapangan juga kami sudah berusaha semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik,” terang pemain Arema FC itu.

Achmad menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh suporter karena hasil yang didapat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini jauh dari harapan. Namun, ia juga cukup menyesali karena ini bukanlah hasil yang diinginkan seluruh pemain.