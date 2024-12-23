Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Mainkan 12 Pemain saat Hadapi Barito Putera, Juku Eja Beri Penjelasan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |08:31 WIB
PSM Makassar Mainkan 12 Pemain saat Hadapi Barito Putera, Juku Eja Beri Penjelasan
PSM Makassar mainkan 12 pemain saat lawan Barito Putera. (Foto: Instagram/@baritoputera)
A
A
A

PSM Makassar mainkan 12 pemain saat hadapi Barito Putera di Liga 1 2024-2025. Pihak Juku Eja -julukan PSM Makassar- pun beri penjelasan soal hal tersebut.

Ya, PMS Makassar jadi sorotan usai menang 3-2 atas Laskar Antasari -julukan Barito Putera- dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga itu dimainkan di Stadion Batakan, Samarinda, Minggu 22 Desember 2024.

PSM Makassar vs Barito Putera

Dalam laga itu, PSM kedapatan bermain dengan 12 pemain jelang akhir laga. Hal itu terjadi usai pergantian pemain jelang akhir laga.

Pihak PMS Makasssar memastikan tidak ada niat memainkan 12 pemain. Menurut mereka, hal itu terjadi karena ada kesalahan teknis dari wasit saat pergantian pemain.

"PSM melakukan pergantian 3 pemain secara bersamaan di 1 menit terakhir pertandingan, tepatnya di menit 90+7. Pergantian pemain ini memanfaatkan slot pergantian yang terakhir," tulis PSM di akun media sosial Instagram.

"Kemudian, prosedur selanjutnya adalah menyerahkan form pergantian pemain kepada wasit cadangan. Setelah form pergantian pemain diserahkan, wasit cadangan kemudian juga mengecek keabsahan tiga pemain tersebut dan dinyatakan sah untuk bermain," lanjutnya.

"Setelah itu dilakukan, prosedur selanjutnya sudah menjadi kewenangan dari perangkat pertandingan. Dalam hal ini adalah wasit yang memimpin pertandingan dan wasit cadangan. Keduanya yang mengatur keluar dan masuknya pemain pengganti dan yang diganti," sambungnya.

"Dalam insiden PSM vs Barito Putera, pemain pengganti PSM masuk ke dalam lapangan berdasarkan arahan dari wasit cadangan. Begitu pun juga pemain yang digantikan, yang tentu saja mengikuti arahan dari wasit utama dimana pada keadaan tersebut menetapkan play on sehingga pemain tidak dapat dan tidak diminta oleh wasit utama untuk meninggalkan lapangan," jelasnya.

