PSM Makassar Turunkan 12 Pemain di Menit-Menit Akhir, Barito Putera Lapor PSSI

BALIKPAPAN – Kemenangan PSM Makassar atas Barito Putera di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 berakhir dengan kontroversial. Sebab PSM terlihat menurunkan 12 pemain di menit-menit akhir, dan hal tersebut jelas membuat pihak Barito Putera emosi sampai melaporkan insiden itu ke PSSI.

Seperti yang diketahui, PSM menang 3-2 atas Barito Putera dalam pertandingan yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Minggu (22/12/2024) sore WIB. Dalam laga tersebut, PSM menang comeback usai sempat tertinggal 0-1.

Kemenangan PSM itu jelas murni berkat perjuangan dari para pemain. Namun, tim berjuluk Juku Eja itu justru membuat kesalahan fatal terkait jumlah pemain di lapangan.

Pada menit-menit akhir, 12 pemain PSM terlihat berada di lapangan melawan 11 pemain Barito Putera. Kondisi itu dibiarkan begitu saja oleh wasit dan baru diketahui melalui tayangan ulang.

Barito Putera yang mengetahui hal tersebut langsung emosi dan melaporkannya ke pihak PSSI. Jika terbukti benar ada 12 pemain PSM, maka Juku Eja berpotensi dicabut hasil kemenangan atas Barito Putera hingga pengurangan poin.

“Dear, @pssi @liga1match Kami bermain melawan 12 pemain. Terlihat pemain PSM Makassar berjumlah 12 pemain yang berada di dalam lapangan,” bunyi keterangan pihak Barito Putera, dikutip dari instagram @psbaritoputeraofficial, Minggu (22/12/2024).