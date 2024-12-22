Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Turunkan 12 Pemain di Menit-Menit Akhir, Barito Putera Lapor PSSI

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |22:42 WIB
PSM Makassar Turunkan 12 Pemain di Menit-Menit Akhir, Barito Putera Lapor PSSI
Barito Putera lawan 12 pemain PSM Makassar di menit-menit akhir laga. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

BALIKPAPAN – Kemenangan PSM Makassar atas Barito Putera di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 berakhir dengan kontroversial. Sebab PSM terlihat menurunkan 12 pemain di menit-menit akhir, dan hal tersebut jelas membuat pihak Barito Putera emosi sampai melaporkan insiden itu ke PSSI.

Seperti yang diketahui, PSM menang 3-2 atas Barito Putera dalam pertandingan yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Minggu (22/12/2024) sore WIB. Dalam laga tersebut, PSM menang comeback usai sempat tertinggal 0-1.

Kemenangan PSM itu jelas murni berkat perjuangan dari para pemain. Namun, tim berjuluk Juku Eja itu justru membuat kesalahan fatal terkait jumlah pemain di lapangan.

Pada menit-menit akhir, 12 pemain PSM terlihat berada di lapangan melawan 11 pemain Barito Putera. Kondisi itu dibiarkan begitu saja oleh wasit dan baru diketahui melalui tayangan ulang.

PSM Makassar turunkan 12 pemain saat lawan Barito Putera

Barito Putera yang mengetahui hal tersebut langsung emosi dan melaporkannya ke pihak PSSI. Jika terbukti benar ada 12 pemain PSM, maka Juku Eja berpotensi dicabut hasil kemenangan atas Barito Putera hingga pengurangan poin.

“Dear, @pssi @liga1match Kami bermain melawan 12 pemain. Terlihat pemain PSM Makassar berjumlah 12 pemain yang berada di dalam lapangan,” bunyi keterangan pihak Barito Putera, dikutip dari instagram @psbaritoputeraofficial, Minggu (22/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.jpg
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/kiper_juventus_mattia_perin_foto_ig_at_juventus.jpg
Sepakat Gabung Genoa, Mattia Perin Siap Tinggalkan Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement