Ruben Amorim Minta Manchester United Datangkan Cristiano Ronaldo Usai Dihajar Bournemouth 0-3?

RUBEN Amorim minta Manchester United mendatangkan Cristiano Ronaldo usai dihajar Bournemouth 0-3 di Liga Inggris 2024-2025? Manchester United mendapatkan hasil buruk saat menjamu Bournemouth di pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025, Minggu 22 Desember 2024 malam WIB.

Secara statistik, The Red Devils -julukan Manchester United- dominan atas Bournemouth. Bruno Fernandes dan kawan-kawan mendominasi pertandingan hingga 60 persen.

(Ruben Amorim gagal membawa Manchester United raih poin melawan Bournemouth. (Foto: Premier League)

Selain itu, Bruno Fernandes serta kolega membuat tujuh shot on target, berbanding lima milik The Cherries -julukan Bournemouth. Namun, Bournemouth lebih efektif dalam pembuatan peluang.

Dari lima tembakan tepat sasaran, tiga di antaranya masuk ke gawang Manchester United kawalan Andre Onana. Gol-gol Bournemouth dicetak Dean Huijsen di menit 29, eksekusi penalti Justin Kluivert (61’) dan Antoine Semenyo (63’).

Kelar pertandingan, Ruben Amorim mengatakan para pemain Manchester United terlihat gugup saat pertandingan. Uniknya, pemain selevel Bruno Fernandes gugup ketika dihadapkan Bournemouth, tim yang levelnya jauh di bawah Manchester United.

“Laga melawan Bournemouth berjalan sulit bagi. Kami kesulitan dalam mengantisipasi bola mati dan sedikit gugup,” kata Ruben Amorim kelar pertandingan.