Okezone.com
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris 2024-2025: Babak Belur di Old Trafford, Setan Merah Kalah 0-3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |23:03 WIB
Hasil Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris 2024-2025: Babak Belur di Old Trafford, Setan Merah Kalah 0-3
Man United tumbang 0-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
A
A
A

MANCHESTER Manchester United babak belur usai menjamu Bournemouth di pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Old Trafford, tim berjuluk Setan Merah itu dihajar 0-3 oleh tim tamu.

Gara-gara kekalahan itu, Man United tertahan di peringkat ke-13 dengan 22 poin. Sementara Bournemouth semakin nyaman di posisi kelima dengan 28 angka.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Man United tampil cukup meyakinkan di awal laga. Namun, ketika laga memasuki menit 29, gawang Man United kawalan Andre Onana jebol oleh Dean Huijsen.

Skor 0-1 itu bertahan sampai babak pertama berakhir. Lalu di babak kedua malapetaka menimpa Man United, sebab ketika laga menyentuh menit ke-61, tim asuhan Ruben Amorim itu kebobolan lagi.

Manchester United vs Bournemouth

Kali ini gol diciptakan oleh Justin Kluivert lewat tendangan penalti. Lalu yang terakhir dicetak Antoine Semenyo pada menit 63.

Dengan tiga gol itulah Man United kalah 0-3. Padahal, secara statistik, Man United mampu mencatatkan 60 persen penguasaan bola dengan 23 tembakan dan 7 shot on target.

Halaman:
1 2
      
