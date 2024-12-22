Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Pengamat: Pelatih Harus Tanggung Jawab!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |13:28 WIB
Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Pengamat: Pelatih Harus Tanggung Jawab!
Shin Tae-yong diminta bertanggung jawab atas kekalahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Pengamat sepakbola, Akmal Marhali, meminta pemain Timnas Indonesia jangan di-bully usai gagal lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, pelatih Shin Tae-yong yang harus tanggung jawab atas hasil buruk di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Pratama Arhan dan kolega baru saja kalah 0-1 dari Timnas Filipina dalam Grup B Piala AFF di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Timnas Indonesia terhenti di fase grup sementara The Azkals melaju bersama Timnas Vietnam.

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

Akmal menilai sebenarnya Filipina tidak terlalu bagus. Namun, mereka unggul pengalaman ketimbang Timnas Indonesia yang menurunkan pemain muda

"Filipina tidak bagus, pemain kita tidak kalah secara teknik. Akan tetapi, pemain Filipina lebih pengalaman, lebih matang, dan mereka tahu cara menang. Ini tidak yang tidak kita miliki timnas saat ini," kata Akmal, Minggu (22/12/2024).

Lebih lanjut, Akmal mengatakan Timnas Indonesia sudah bekerja keras sepanjang turnamen. Jadi, para pemain patut diberikan apresiasi meski hasil tidak sesuai harapan.

"Pemain jangan di-bully. Mereka sudah menunjukkan perjuangan yang luar biasa," kata Akmal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660869/globe-soccer-awards-2025-dembele-raih-pemain-terbaik-dunia-ronaldo-bintang-timur-tengah-dwa.webp
Globe Soccer Awards 2025: Dembele Raih Pemain Terbaik Dunia, Ronaldo Bintang Timur Tengah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Cedera Parah Tak Hentikan Ole Romeny Bela Timnas Indonesia, Main Pakai Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement