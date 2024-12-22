Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Pengamat: Pelatih Harus Tanggung Jawab!

Shin Tae-yong diminta bertanggung jawab atas kekalahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

SOLO - Pengamat sepakbola, Akmal Marhali, meminta pemain Timnas Indonesia jangan di-bully usai gagal lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, pelatih Shin Tae-yong yang harus tanggung jawab atas hasil buruk di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Pratama Arhan dan kolega baru saja kalah 0-1 dari Timnas Filipina dalam Grup B Piala AFF di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Timnas Indonesia terhenti di fase grup sementara The Azkals melaju bersama Timnas Vietnam.

Akmal menilai sebenarnya Filipina tidak terlalu bagus. Namun, mereka unggul pengalaman ketimbang Timnas Indonesia yang menurunkan pemain muda

"Filipina tidak bagus, pemain kita tidak kalah secara teknik. Akan tetapi, pemain Filipina lebih pengalaman, lebih matang, dan mereka tahu cara menang. Ini tidak yang tidak kita miliki timnas saat ini," kata Akmal, Minggu (22/12/2024).

Lebih lanjut, Akmal mengatakan Timnas Indonesia sudah bekerja keras sepanjang turnamen. Jadi, para pemain patut diberikan apresiasi meski hasil tidak sesuai harapan.

"Pemain jangan di-bully. Mereka sudah menunjukkan perjuangan yang luar biasa," kata Akmal.