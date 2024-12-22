PSSI Tunggu Laporan FIFA soal 22 Stadion untuk Bidding Tuan Rumah Piala Asia 2031

Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih menunggu laporan FIFA soal tinjauan stadion (Foto: PSSI)

JAKARTA - Ketua Umum PSSI (Ketum PSSI), Erick Thohir, sedang menunggu laporan dari FIFA yang masih meninjau 22 stadion di Indonesia. Hal itu terkait rencana Indonesia ingin menjadi tuan rumah Piala Asia 2031.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mengajukan diri tuan rumah tunggal dalam bidding Piala Asia 2031. Jika menang, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah setelah terakhir kali pada Piala Asia 2007.

Erick mengatakan tim utusan dari FIFA sedang meninjau stadion-stadion di Indonesia secara bertahap. Pemerintah memang telah melakukan renovasi sejumlah stadion di tanah air sebagai upaya transformasi sepakbola nasional.

"Surat FIFA sudah turun kemarin inspeksi 22 stadion," kata Erick di Jakarta, dikutip pada Minggu (22/12/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan, saat ini PSSI masih sebatas menunggu laporan FIFA dengan peninjauan itu. Jadi, ia belum bisa memberikan informasi secara detail terkait peninjauan tersebut.