HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 24 Negara yang Lolos Babak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027: Tak Ada Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |01:01 WIB
Timnas Malaysia termasuk dalam daftar 24 negara yang lolos ke putaran tiga Kualifikasi Piala Asia 2027 (Foto: X/@FAM_Malaysia)
Timnas Malaysia termasuk dalam daftar 24 negara yang lolos ke putaran tiga Kualifikasi Piala Asia 2027 (Foto: X/@FAM_Malaysia)
BERIKUT daftar 24 negara yang lolos babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027. Tentu saja tidak ada nama Timnas Indonesia!

Playoff Kualifikasi Piala Asia 2027 baru saja rampung digelar. Sebanyak tiga kesebelasan berhasil melaju ke putaran tiga usai melalui fase ini, yaitu Timnas Brunei Darussalam, Timnas Timor Leste, dan Timnas Sri Lanka.

Trofi Piala Asia

Mereka akan masuk dalam fase grup di babak ketiga yang berisi 24 negara. Saat ini, jumlah kontestan tersebut sudah lengkap.

Dua puluh empat negara itu berasal dari tim-tim yang finis di posisi 3-4 dalam sembilan grup putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiga negara sisanya adalah Timnas Bhutan, Timnas Laos, dan Timnas Maladewa.

Sebanyak 24 kontestan itu akan dibagi ke dalam enam grup masing-masing berisi empat kesebelasan. Setiap tim akan bermain sebanyak enam kali pada 25 Maret 2025 hingga 31 Maret 2026.

Sayangnya, hanya enam juara grup yang akan lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Sebanyak 18 tim lain sudah mengambil tempat setelah finis di posisi 1-2 pada putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

