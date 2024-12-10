PSSI Konfirmasi Indonesia Ikut Bidding Tuan Rumah Piala Asia 2031

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi keinginan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Hal itu disampaikan usai Rapat Kerja Kabinet dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Erick, presiden menaruh perhatian besar kepada PSSI dan sepakbola Indonesia. Salah satu bentuk dukungan adalah dengan pendanaan pemerintah untuk sepakbola siap dicairkan secara bertahap mulai Januari 2025.

"Tadi secara khusus, Presiden Prabowo bilang ke saya, bahwa anggaran pemerintah untuk program PSSI siap dicairkan mulai Januari 2025. Menpora juga bilang kalau dananya sudah ada,” kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (10/12/2024).

“Menpora (Dito Ariotedjo) juga bilang kalau dananya sudah ada. Terus terang hal itu sangat mengembirakan karena prestasi yang sudah dicetak Timnas, baik senior, kelompok umur, dan Timnas Putri sangat membanggakan dan direspon sangat positif pak Presiden. Secara pribadi, saya sangat berterima kasih," imbuh Menteri BUMN itu.

Erick menambahkan pemerintah menambah alokasi dana dari sebelumnya Rp150 miliar pertahun menjadi Rp227 miliar. Ia menegaskan semua program PSSI tidak tergantung pada pemerintah.

"Pencairan akan dilakukan secara bertahap. Di awal tahun sekitar Rp25 miliar. Meski semua program PSSI tidak tergantung pada pemerintah, namun peningkatan anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo itu sangat membantu, sekaligus membuktikan pencapaian prestasi sepakbola kita mendapat apresiasi tinggi," jelas Erick.

Eks Presiden Inter Milan itu mengatakan, federasi membutuhkan dana antara Rp500-600 miliar. Selain mendapat dukungan pemerintah, PSSI telah menjalin kemitraan dengan 25 partner dari sektor swasta. Dari sana, sudah terkumpul dana sekira Rp400 miliar.