HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: Ditahan 0-0, The Blues Gagal Singkirkan Liverpool dari Puncak Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |23:49 WIB
Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: Ditahan 0-0, <i>The Blues</i> Gagal Singkirkan Liverpool dari Puncak Klasemen
Chelsea tertahan 0-0 oleh Everton di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
A
A
A

LIVERPOOL Chelsea hanya bisa membawa pulang satu poin saat bertandang ke markas Everton di pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) malam WIB. Bermain di Goodison Park, Liverpool, Inggris, tim berjuluk The Blues tersebut gagal meraih penuh karena ditahan 0-0 oleh tim tuan rumah.

Ya, laga Everton vs Chelsea berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Dengan hasil itu, maka Chelsea gagal merebut posisi pertama dari Liverpool.

Chelsea kini menempati posisi kedua dengan 35 poin, beda satu angka dengan Liverpool yang menempati puncak klasemen Liga Inggris 2024-2025. Hanya saja, Liverpool masih memiliki dua laga cadangan yang belum dimainkan.

Lalu dari sisi Everton, mereka tertahan di posisi 15 dengan 16 poin. Hasil imbang dirasa menjadi hasil yang cukup baik bagi Everton yang digempur habis-habisan oleh Chelsea.

Everton vs Chelsea

Tetapi untuk Chelsea kegagalan merebut tiga poin itu benar-benar sangat disayangkan.

Halaman:
1 2
      
