Reaksi Marselino Ferdinan Usai Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024

REAKSI Marselino Ferdinan usai Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Gelandang Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa sejatinya Skuad Garuda sudah bermain baik.

Marselino sendiri cukup kecewa dengan kekalahan yang diderita Timnas Indonesia. Sebab menurutnya, Skuad Garuda bermain sangat baik. Namun saat harus bermain dengan 10 pemain, performa mereka mulai goyah.

“Kita kalah, tapi kita bermain sangat baik sebelum mendapat kartu merah,” kata Marselino usai pertandingan, Sabtu (21/12/2024).

Meski begitu, Marselino juga tak ingin menyalahkan Muhammad Ferarri yang dapat kartu merah dalam laga ini. Pasalnya menurut Marselino, kesalahan seperti itu bisa terjadi di sepakbola.

Pemain Oxford United ini pun ingin Timnas Indonesia bangkit. Menurutnya, skuad Garuda perlu mengevaluasi segala kekurangan yang ada.

“Saya tidak menyalahkan siapapun, kita tahu ini bisa terjadi di sepak bola,” ujar Marselino.

“Kita hanya bisa belajar dari kesalahan dan kita bekerja dengan baik seharusnya tapi ya hasil (tidak baik),” lanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Filipina lewat gol penalti Martin Kristensen (63’). Laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21/12/2024) malam WIB.