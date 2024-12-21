Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Filipina: Skuad Garuda Gugur, Vietnam dan Filipina ke Semifinal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |22:21 WIB
Klasemen Akhir Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Filipina: Skuad Garuda Gugur, Vietnam dan Filipina ke Semifinal!
Klasemen akhir Grup B Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
KLASEMEN akhir Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Indonesia vs Filipina akan diulas Okezone. Skuad Garuda gagal lolos ke semifinal usai kalah tipis dari Filipina dengan skor 0-1 di laga terakhir Grup B.

Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia saat melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Skuad Garuda yang main dengan 10 orang karena Muhammad Ferarri dikartu merah wasit pada menit ke-42, harus mendapat kekalahan.

Timnas Indonesia

Gol semata wayang Filipina dicetak oleh Bjorn Kristensen. Dia sukses mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-63.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia belum bisa menembus babak semifinal. Skuad Garuda pun finis di urutan ketiga pada klasemen Grup B dengan 4 poin.

Filipina pun mendampingi Vietnam lolos ke semifinal. Filipina finis di urutan kedua pada klasemen akhir Grup B dengan koleksi 6 poin.

Sementara Vietnam, mereka finis sebagai juara Grup B. Tim arahan Kim Sang Sik itu menjadi juara grup dengan mengemas 10 poin dari hasil tiga kemenangan dan satu imbang dari empat laga yang dimainkan.

Teranyar, Vietnam pesta gol ke gawang Myanmar di laga terakhir Grup B. Berlaga di Viet Tri Stadium, Sabtu (21/12/2024) malam WIB, Vietnam menang 5-0.

