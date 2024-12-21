Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024: Timnas Indonesia di Ujung Tanduk?

HASIL babak pertama Timnas Vietnam vs Myanmar di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Setelah melalui 45 menit dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Phu Tho, pada Sabtu (21/12/2024) malam WIB, skor sama kuat 0-0.

Dalam laga ini, Timnas Vietnam menguasai betul jalannya pertandingan. Meski hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 sebagai juara Grup B, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- tidak mau hanya memburu hasil imbang di kandang sendiri.

(Nguyen Xuan Son (12) debut bersama Timnas Vietnam. (Foto: Facebook/VFF)

Sayangnya, dominasi yang ditunjukkan Timnas Vietnam gagal membuahkan gol. Di saat bersamaan, Myanmar mencoba merapatkan lini pertahannya.

Hingga babak pertama usai, skor sama kuat 0-0. Di laga lain, skor Timnas Indonesia vs Filipina juga masih sama kuat 0-0.

Jika kondisi ini bertahan hingga laga usai, perolehan poin Timnas Indonesia dan Myanmar sama-sama lima angka dan menempati posisi dua serta tiga. Secara produktivitas dan selisih gol, kedua tim juga sama persis.

Andai kondisi ini yang terjadi, bagaimana cara AFF menentukan tim yang lolos? Sesuai regulasi, selisih gol menjadi tolok ukur utama. Berhubung selisih gol Timnas Indonesia dan Myanmar sama persis, acuan selanjutnya adalah head-to-head.