Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Filipina: Masuk Menit 30, Skuad Garuda Masih Kesulitan Cetak Gol!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |20:30 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Filipina: Masuk Menit 30, Skuad Garuda Masih Kesulitan Cetak Gol!
Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Filipina akan diulas dalam artikel ini. Kini, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih berimbang melawan Filipina dengan skor 0-0 hingga memasuki menit ke-30.

Laga Timnas Indonesia vs Filipina digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Hasil laga matchday keempat alias pamungkas Grup B Piala AFF 2024 ini jadi krusial untuk skuad Garuda.

Timnas Indonesia

Sejumlah peluang didapat Timnas Indonesia untuk mencetak gol, tetapi selalu berhasil digagalkan para pemain Filipina. Salah satunya lewat tendangan bebas keras Marselino Ferdinan di pinggir kotak penalti yang sayangnya masih bisa ditangkap kiper Filipina.

Para pemain Filipina sendiri tampil apik dalam laga ini. Mereka cukup merepotkan lini belakang skuad Garuda karena intens tebar ancaman. Beruntung, Cahya Supriadi tampil apik.

Kemenangan wajib diraih Timnas Indonesia jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pasalnya kini, Timnas Indonesia duduk di urutan kedua pada klasemen sementara Grup B dengan 4 poin, sama seperti Myanmar yang mengekor di posisi ketiga.

Sementara itu, Timnas Indonesia terpaut 3 poin dengan Vietnam yang ada di puncak klasemen. Filipina sendiri masih punya peluang lolos ke semifinal karena mengemas 3 poin saat ini di urutan keempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192257/ole_romeny_senang_bisa_membela_timnas_indonesia_oleromeny-7BjK_large.jpg
Ole Romeny Curhat ke Media Belanda Jelang Timnas Indonesia Dilatih John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192268/simak_kisah_peter_withe-52TN_large.jpg
Kisah Peter Withe, Mantan Pelatih Timnas Indonesia yang Jadi Pahlawan Aston Villa di Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192263/john_herdman_ditargetkan_bawa_timnas_indonesia_lolos_perempatfinal_piala_asia_2027_fifacom-3mD7_large.jpg
Digaji Rp671 Juta per Bulan, John Herdman Ditargetkan Antar Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192246/john_herdman_terima_671_juta_dari_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-hjOz_large.jpg
Segini Gaji John Herdman di Timnas Indonesia, Bisa Beli Rumah di Bekasi Tiap Bulan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660653/tragedi-kapal-tenggelam-di-labuan-bajo-renggut-nyawa-pelatih-klub-valencia-wanita-bersama-3-anaknya-tiw.jpg
Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Renggut Nyawa Pelatih Klub Valencia Wanita Bersama 3 Anaknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/adi_darmawan_mengantar_timnas_hoki_indoor_putra_in.jpg
Kisah Haru Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement