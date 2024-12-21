Hasil Timnas Indonesia vs Filipina: Masuk Menit 30, Skuad Garuda Masih Kesulitan Cetak Gol!

HASIL Timnas Indonesia vs Filipina akan diulas dalam artikel ini. Kini, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih berimbang melawan Filipina dengan skor 0-0 hingga memasuki menit ke-30.

Laga Timnas Indonesia vs Filipina digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Hasil laga matchday keempat alias pamungkas Grup B Piala AFF 2024 ini jadi krusial untuk skuad Garuda.

Sejumlah peluang didapat Timnas Indonesia untuk mencetak gol, tetapi selalu berhasil digagalkan para pemain Filipina. Salah satunya lewat tendangan bebas keras Marselino Ferdinan di pinggir kotak penalti yang sayangnya masih bisa ditangkap kiper Filipina.

Para pemain Filipina sendiri tampil apik dalam laga ini. Mereka cukup merepotkan lini belakang skuad Garuda karena intens tebar ancaman. Beruntung, Cahya Supriadi tampil apik.

Kemenangan wajib diraih Timnas Indonesia jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pasalnya kini, Timnas Indonesia duduk di urutan kedua pada klasemen sementara Grup B dengan 4 poin, sama seperti Myanmar yang mengekor di posisi ketiga.

Sementara itu, Timnas Indonesia terpaut 3 poin dengan Vietnam yang ada di puncak klasemen. Filipina sendiri masih punya peluang lolos ke semifinal karena mengemas 3 poin saat ini di urutan keempat.