HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Pelatih Thailand Berpeluang Hadapi Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |20:00 WIB
Reaksi Pelatih Thailand Berpeluang Hadapi Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2024
Timnas Thailand lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

REAKSI pelatih Timnas Thailand soal potensi lawan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024 menarik diulas. Pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, mengaku tidak terlalu memikirkan hal itu karena anak asuhnya selalu siap untuk menghadapi siapa pun.

Ya, Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- sudah memastikan langkahnya ke babak semifinal. Thailand melaju dengan status juara Grup A dengan mengemas 12 poin, diikuti Singapura yang menjadi runner-up dengan tujuh poin.

Timnas Thailand

Thailand masih akan menunggu calon lawannya di babak semifinal. Gajah Perang pun bisa saja bersua Timnas Indonesia jika nantinya finis sebagai runner-up Grup B.

Hal itu bisa terjadi jika Skuad Garuda sukses meraih kemenangan kontra Filipina di matchday terakhir Grup B. Laga itu sendiri akan digelar Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Terkait hal itu, Ishii selaku pelatih Thailand tidak ingin ambil pusing. Gajah Perang bisa saja menghadapi tim selian Timnas Indonesia, mengingat sengitnya persaingan di Grup B. Juru taktik asal Jepang itu juga tidak masalah kalau nantinya harus bersua Skuad Garuda.

"Di babak semifinal, kami bisa menghadapi tim mana pun,” kata Ishii, dilansir dari The Thao 247, Sabtu (21/12/2024).

“Saya tidak secara khusus berharap bertemu atau menghindari tim tertentu,” sambungnya.

