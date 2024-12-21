Suporter Malaysia Ngamuk, Rusak Kereta di Stasiun LRT Usai Harimau Malaya Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024

SUPORTER Malaysia mengamuk usai Timnas Malaysia dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kerusuhan pecah karena sejumlah suporter Malaysia merusak kereta di stasion LRT di wilayahnya.

Dilansir dari unggahan akun Instagram @joshua_banjarnahor, Sabtu (21/12/2024), terlihat sejumlah supoter merusak fasilitas yang terdapat di sebuah stasion LRT. Dikabarkan, peristiwa itu terjadi di Stasiun LRT Bandar Tasik Selatan.

Beberapa suporter tampak memukul-mukul kereta yang hendak berjalan dengan sejumlah barang. Petugas pun berusaha menghentikan aksi brutal para suporter Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- itu.

“Kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung Malaysia setelah gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024,” tulis akun Instagram @joshua_banjarnahor.

Timnas Malaysia memang dipastikan gagal lolos ke semifinal Pial AFF 2024. Kepastian itu didapat usai mereka ditahan imbang Singapura dengan skor 0-0 di laga terakhir Grup A.