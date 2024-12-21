Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Malam Ini: Shin Tae-yong Bikin Gebrakan, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang ada, laga di Stadion Manahan Solo ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV pada Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Setelah melakoni tiga pertandingan Grup B, Timnas Indonesia duduk di posisi dua dengan koleksi empat angka, terpaut tiga poin dari Vietnam di puncak klasemen.

(Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

Sementara dengan Myanmar di posisi tiga, koleksi angka Timnas Indonesia sama persis. Bagaimana dengan perbedaan poin antara Timnas Indonesia dan Filipina? Timnas Indonesia kini unggul satu angka dari Filipina yang duduk di posisi empat.

Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang atas Filipina, plus di laga lain Vietnam menang atau imbang atas Myanmar. Satu yang pasti, kemenangan atas Filipina belum menggaransi Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024.

Timnas Indonesia masih bisa gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 meskipun menang atas Filipina. Kondisi itu terjadi jika Myanmar menang selisih dua gol atas Vietnam, sedangkan Timnas Indonesia cuma menang selisih satu gol atas Filipina.

Andai ini terjadi, perolehan angka Vietnam, Myanmar dan Timnas Indonesia sama-sama tujuh poin. Namun, Vietnam dan Myanmar berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 sebagai juara dan runner-up Grup B karena memiliki selisih gol +2, berbanding +1 milik Timnas Indonesia. Sesuai regulasi, ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, selisih gol yang menjadi tolok ukur utamanya.