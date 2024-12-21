Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Vietnam vs Myanmar Bantu Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |14:20 WIB
Hasil Imbang Timnas Vietnam vs Myanmar Bantu Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024?
Timnas Indonesia diuntungkan jika laga Timnas Vietnam vs Myanmar berakhir imbang. (Foto: VFF)
A
A
A

JIKA laga Timnas Vietnam vs Myanmar berakhir imbang, apakah akan membantu Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024? Setelah seluruh kontestan Grup B Piala AFF 2024 menjalani tiga pertandingan (kecuali Laos yang sudah memainkan semua laga), posisi puncak Grup B ditempati Timnas Vietnam dengan tujuh angka.

Menyusul di posisi dua serta tiga ada Timnas Indonesia dan Myanmar yang sama-sama mengoleksi empat angka. Uniknya, produktivitas dan selisih gol Timnas Indonesia serta Myanmar juga sama.

Timnas Vietnam hanya perlu imbang melawan Myanmar untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: VFF)

(Timnas Vietnam hanya perlu imbang melawan Myanmar untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: VFF)

Kemudian di posisi empat ada Filipina yang mengemas tiga angka. Melihat kondisi ini, Timnas Vietnam paling dimudahkan untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Skuad asuhan Kim Sang-sik ini hanya perlu hasil imbang saat menjamu Myanmar di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu, (21/12/2024) pukul 20.00 WIB untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup.

Jika hasil akhir laga Vietnam vs Myanmar berakhir imbang, Timnas Indonesia sedikit diuntungkan. Andai Vietnam vs Myanmar imbang dan Timnas Indonesia menang atas Filipina di jam yang sama, skuad Garuda dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Bisa dibilang, lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024 tidak ditentukan oleh mereka sendiri. Nasib Timnas Indonesia juga masih ditentukan hasil pertandingan lain, yakni laga Timnas Vietnam vs Myanmar.

Halaman:
1 2
      
