HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Malam Ini: Laga Penentuan Skuad Garuda, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |06:19 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Malam Ini: Laga Penentuan Skuad Garuda, Live di RCTI!
Marselino Ferdinan dinanti aksinya di laga Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB dan live di RCTI serta GTV.

Setelah melewati tiga pertandingan di Grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia duduk di posisi dua dengan empat angka. Koleksi poin skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- terpaut tiga angka dari Timnas Vietnam di puncak.

Timnas Indonesia fokus berlatih di Solo jelang lawan Filipina. (Foto: PSSI)

Selain itu, koleksi poin Timnas Indonesia sama persis dengan Myanmar di posisi tiga, serta unggul dua poin dari Filipina di posisi empat. Sebanyak empat tim inilah yang akan memperebutkan dua tiket ke semifinal Piala AFF 2024, mengingat hanya peringkat satu dan dua saja yang lolos ke babak empat besar ajang dua tahunan ini.

Lantas, apa syaratnya agar Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk menyegel tempat di semifinal Piala AFF 2024.

Selain menang atas Filipina, Timnas Indonesia wajib berharap di laga lain Vietnam menang atau imbang Myanmar. Jika kondisi di atas terjadi, koleksi tujuh poin yang dimiliki Timnas Indonesia takkan membuat mereka tergeser dari dua besar yang menggaransi tiket lolos semifinal Piala AFF 2024.

Bagaimana jika Timnas Indonesia ditahan Filipina dalam laga malam ini? Timnas Indonesia juga tetap lolos ke semifinal Piala AFF 2024 sebagai runner-up grup, asalkan di laga lain Vietnam menang atas Myanmar.

