HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Soroti Penurunan Harga Pasaran Mees Hilgers, Merosot hingga Rp16 Miliar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |02:08 WIB
Media Belanda Soroti Penurunan Harga Pasaran Mees Hilgers, Merosot hingga Rp16 Miliar!
Mees Hilgers mengalami penurunan harga pasar hingga 1 juta Euro (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

MEDIA Belanda, Twente Insite, menyoroti turunnya harga pasaran Mees Hilgers. Meski begitu, mereka tetap memuji kiprah bek Timnas Indonesia tersebut.

Hilgers mengalami penurunan harga pasar. Melansir Transfermarkt, nominalnya mengalami penyusutan sebesar 1 juta Euro atau sekitar Rp16 miliar.

Mees Hilgers beraksi dalam laga PSV Eindhoven vs FC Twente (Foto: FC Twente)

Pemain FC Twente itu sebelumnya mendapatkan harga pasar tertinggi di klub. Bersama Sem Steijn, Mees merupakan pemain termahal di klub dengan nilai perkiraan 10 juta Euro (Rp168 miliar).

Penurunan ini membuat pemain berusia 23 tahun itu sekarang dihargai 9 juta Euro (Rp151 miliar). Ia berada tepat di bawah Steijn.

Twente Insite menyoroti depresiasi harga pasaran tersebut. Namun, media Belanda itu mengakui Mees masih merupakan salah satu pemain terbaik di FC Twente.

Halaman:
1 2
      
