Adu Harga Pasaran Sandro Reyes Pemain Filipina Jebolan Akademi Barcelona dengan Marselino Ferdinan, bak Bumi dan Langit

ADU harga pasaran Sandro Reyes, pemain Filipina jebolan Akademi Barcelona, dengan Marselino Ferdinan yang merupakan bintang muda Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab harga pasaran kedua pemain itu ternyata bak bumi dan langit.

Seperti yang diketahui, baik Reyes dan Marselino akan saling berjumpa di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di laga penentuan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Keduanya adalah pemain andalan tim masing-masing. Baik Marselino dan Reyes pun memiliki kesamaan sama-sama pemain berposisi sebagai gelandang serang.

Kesamaan lain Reyes dan Marselino juga terkait klub yang dibela, yakni sama-sama di kompetisi Eropa. Reyes diketahui merupakan pemain FC Gutersloh yang berkompetisi di kasta keempat Liga Jerman.

Sementara Marselino kini bermain untuk klub yang beraksi di kompetisi kasta kedua Liga Inggris, yakni Oxford United. Dilihat dari segi klub, Marselino diunggulkan karena bermain di Inggris.

Faktor tersebut ternyata juga memengaruhi nilai pasar kedua pemain. Marselino yang juga sudah menjadi langganan timnas senior meski kini baru berusia 20 tahun diketahui memiliki nilai pasar sebesara Rp5,21 miliar.