Klasemen Akhir Grup A Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Malaysia vs Singapura: Thailand Juara Grup dengan Hasil Sempurna, The Lions Runner-up

KLASEMEN akhir Grup A Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Malaysia vs Singapura menarik untuk diketahui. Sebab dua tim teratas sudah terpilih, yakni Thailand dan Singapura, yang mana berhak membuat mereka lolos ke semifinal turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut.

Ya, Singapura dipastikan menemani Thailand yang sudah lebih dulu merebut tiket semifinal Piala AFF 2024. Kepastian Singapura finis kedua itu baru saja diamankan usai memainkan laga pamungkas Grup A yang berlangsung tadi malam, Jumat (20/12/2024).

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, tim berjuluk The Lions itu sejatinya tidak menang. Singapura hanya mampu merebut satu poin usai ditahan Harimau Malaya dengan skor 0-0.

Kendati demikian, hasil imbang itu sudah cukup untuk membuat Singapura finis kedua di Grup A dengan 7 poin. Malaysia sendiri memang wajib menang jika ingin lolos, namun nyatanya mereka cuma bisa imbang, sehingga mengakhiri Grup A dengan berada di posisi ketiga dengan 5 poin.

Tepat di bawah Malaysia ada Kamboja yang finis keempat dengan empat poin. Kamboja takluk 2-3 dari Thailand di laga pamungkas Grup A yang digelar berbarengan dengan pertandingan Malaysia vs Singapura.