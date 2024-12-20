Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Resmi Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |21:56 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Resmi Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024!
Timnas Malaysia resmi gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia resmi gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Kepastian itu didapat setelah skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- ditahan Singapura 0-0 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (20/12/2024) malam WIB.

Skuad asuhan Pau Marti Vicente ini dalam misi wajib menang saat dihadapkan dengan The Lions -julukan Timnas Singapura. Sebab, hanya kemenangan yang akan meloloskan Paulo Josue dan kawan-kawan ke babak empat besar.

Timnas Malaysia ditahan Singapura 0-0

(Timnas Malaysia ditahan Singapura 0-0)

Secara penguasaan bola, Malaysia dan Singapura sama kuat, yakni 50 banding 50 persen. Namun, dalam segi pembuatan peluang, Timnas Malaysia lebih banyak, yakni lima shot on target berbanding satu milik Singapura.

Sayangnya, hingga pertandingan terakhir, tak ada gol yang dibuat Timnas Malaysia. Lantas, bagaimana dengan klasemen akhir Grup A Piala AFF 2024?

Timnas Thailand mengakhiri posisi puncak klasemen Grup A Piala AFF 2024 dengan 12 angka. Di laga terakhir Grup A, skuad Masatada Ishii menang 3-2 atas Kamboja.

Menyusul di posisi dua ada Singapura. Dari empat laga, Faisal Ramli dan kawan-kawan mengemas tujuh angka. Timnas Singapura pun mendampingi Thailand melaju ke semifinal Piala AFF 2024.

Halaman:
1 2
      
