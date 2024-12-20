Hasil Babak Pertama Timnas Malaysia vs Singapura di Piala AFF 2024: Skor Masih Sama Kuat 0-0

KUALA LUMPUR – Pertandingan menarik tersaji di babak pertama antara Tim Nasional (Timnas) Malaysia vs Singapura di matchday terakhir Grup A Piala AFF 2024, pada Jumat (20/12/2024) malam WIB. Berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, skor pada babak pertama berakhir sama kuat 0-0.

Secara statistik, kedua tim sama kuat. Terbukti Singapura yang sedikit unggul dalam hal penguasaan bola pun hanya unggul 53 persen saja.

Kendati sedikit mendominasi, Singapura nyatanya tak banyak menciptakan peluang. Melepaskan tiga tembakan, tidak ada satu pun peluang yang tepat ke gawang Malaysia.

Berbeda dengan Malaysia, tim tuan rumah berhasil menekan tim tamu. 11 tembakan telah dilakukan Malaysia di babak pertama.

Hanya saja, semua peluang itu gagal dikonversikan menjadi gol. Alhasil, babak pertama berakhir 0-0.