Bicara Mental Pemain Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Akui Skuad Garuda Tertekan Jelang Lawan Filipina di Piala AFF 2024

SOLO - Laga krusial bakal dimainkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia di partai pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Tekanannya pun diakui pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong begitu terasa karena dibebankan untuk wajib menang dan lolos ke semifinal turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut.

Laga Timnas Indonesia vs Filipina akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia dituntut wajib menang dalam laga itu agar lolos ke semifinal.

Kondisi itu memang membuat pemain terbebani, tetapi STY menegaskan pasukannya akan berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit karena sudah melakukan persiapan matang.

"Jika tidak ada bebannya itu, saya berkata bohong. Akan tetapi saat ini para pemain muda sangat baik walaupun melawan timnas negara manapun," kata Shin Tae-yong, Jumat (20/12/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Piala AFF 2024 menjadi pondasi awal untuk membentuk Timnas Indonesia karena targetnya adalah SEA Games 2025. Untuk itu, dia memilih menurunkan pemain-pemain muda dalam pesta sepak bola Asia Tenggara itu.