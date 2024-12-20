Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |06:04 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024
Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala AFF 2024 sudah diketahui. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina itu merupakan matchday kelima Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Pertandingan ini menjadi hidup dan mati bagi kedua kesebelasan.

Susunan pemain Timnas Filipina (Foto: Instagram/@pmnft_official)

Saat ini, Indonesia mengemas empat poin dari tiga laga, sementara Filipina mengumpulkan tiga angka. Alhasil, pemenang dari laga ini dipastikan akan melaju ke semifinal Piala AFF 2024.

Indonesia atau Filipina akan menemani Timnas Vietnam yang kemungkinan besar menjadi juara Grup B. Satu tim lain, yakni Timnas Myanmar, juga berpeluang lolos.

Akan tetapi, mereka akan berhadapan dengan Vietnam di kandang lawan pada laga terakhirnya dalam waktu bersamaan. Agak sulit melihat The Golden Star Warriors kalah di markasnya.

Anak asuh Kim Sang-sik sendiri hanya butuh satu poin untuk lolos. Maka dari itu, hanya Indonesia dan Filipina yang berpeluang menemani Vietnam!

Halaman:
1 2
      
