Timnas Indonesia Full Senyum, Kiper Filipina Bocorkan Sendiri Kelemahan Timnya di Piala AMEC 2024

MANILA - Kiper Timnas Filipina, Patrick Deyto, membocorkan kelemahan timnya sendiri jelang bersua dengan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia mengakui, The Azkals lemah dalam antisipasi bola mati.

Timnas Filipina akan datang ke Indonesia setelah hasil imbang melawan Vietnam (1-1) di Rizal Memorial Stadium, Manila, Rabu 18 Desember 2024 malam WIB. Mereka kebobolan di menit-menit kritis.

Padahal, Timnas Filipina sempat unggul lewat Jarvey Gayoso (68'). Namun, mereka harus kehilangan tiga poin setelah tandukkan Doan Ngoc Tan (90+7') merobek jala gawang Deyto.

Selanjutnya, Timnas Filipina akan menjalani laga hidup mati melawan Indonesia di laga terakhir fase grup turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Menjelang pertandingan krusial itu, Deyto malah mengungkap kelemahan timnya. Ia mengatakan, tim berkostum biru tersebut lemah dalam situasi bola mati.

"Yang jelas, ketika unggul 1-0 (dari Vietnam), kami hanya perlu mempertahankan posisi. Saya rasa kami bertahan dengan sangat baik, tim hanya dikalahkan melalui situasi set piece,” kata Deyto dikutip dari Bongda 24H, Jumat (20/12/2024).

"Itulah kelemahan tim Filipina dalam tiga pertandingan terakhir. Kami kebobolan dari tiga bola mati," sambung kiper berusia 34 tahun itu.