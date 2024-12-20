Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Eks Espanyol Puji Keputusan Shin Tae-yong Mainkan Pemain Muda di Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |03:12 WIB
Eks Espanyol Puji Keputusan Shin Tae-yong Mainkan Pemain Muda di Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024
Keputusan Shin Tae-yong mainkan pemain muda menuai pujian (Foto: PSSI)
A
A
A

ARTHUR Irawan memuji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang berani menurunkan pemain muda dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, hal itu sebagai komitmen pelatih melakukan regenerasi pemain.

Sebatas informasi, Skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan empat poin. Jumlah itu didapat dari sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

Arthur mengapresiasi keputusan yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Menurutnya, melakukan regenerasi pemain untuk kepentingan Timnas Indonesia butuh keberanian.

"Menurut saya bagus, luar biasa, karena bibit-bibit muda dan regenerasi sangat penting," kata Arhur Irawan di Jakarta, dikutip Jumat (20/12/2024).

Mantan pemain Espanyol itu mengatakan pemain-pemain muda memang harus mendapatkan menit bermain lebih banyak. Hal itu agar mereka dapat berkembang dan bisa memberikan dampak positif untuk sepakbola Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/50/1660213/rehat-dari-ring-usai-kalah-lawan-aj-jake-paul-siap-jadi-ayah-dan-dampingi-jutta-leerdam-ke-olimpiade-xsv.webp
Rehat dari Ring Usai Kalah Lawan AJ, Jake Paul Siap Jadi Ayah dan Dampingi Jutta Leerdam ke Olimpiade
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/pelatih_timnas_futsal_vietnam_u_19_nguyen_tuan_an.jpg
Vietnam Sesumbar Siap Kejutkan Timnas Futsal Indonesia U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement