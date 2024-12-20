Eks Espanyol Puji Keputusan Shin Tae-yong Mainkan Pemain Muda di Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024

ARTHUR Irawan memuji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang berani menurunkan pemain muda dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, hal itu sebagai komitmen pelatih melakukan regenerasi pemain.

Sebatas informasi, Skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan empat poin. Jumlah itu didapat dari sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah.

Arthur mengapresiasi keputusan yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Menurutnya, melakukan regenerasi pemain untuk kepentingan Timnas Indonesia butuh keberanian.

"Menurut saya bagus, luar biasa, karena bibit-bibit muda dan regenerasi sangat penting," kata Arhur Irawan di Jakarta, dikutip Jumat (20/12/2024).

Mantan pemain Espanyol itu mengatakan pemain-pemain muda memang harus mendapatkan menit bermain lebih banyak. Hal itu agar mereka dapat berkembang dan bisa memberikan dampak positif untuk sepakbola Indonesia.