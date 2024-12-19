Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sesumbar Bakal Hajar Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Bek Filipina: Kami Pantas Menang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:06 WIB
Sesumbar Bakal Hajar Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Bek Filipina: Kami Pantas Menang!
Pemain Timnas Filipina, Adrian Ugelvik. (Foto: Instagram/adrianugelvik)
A
A
A

VIET TRI - Bek Tim Nasional (Timnas) Filipina, Adrian Ugelvik sesumbar timnya bakal menghajar Timnas Indonesia di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Pasalnya Ugelvik merasa Filipina akan melakukan segalanya dan sudah berjuang keras selama di Piala AFF 2024, sehingga ia merasa timnya layak menang.

Ya, Timnas Filipina akan berhadapan dengan Indonesia di laga terakhir Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (21/12/2024) mendatang.

Laga krusial di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu akan menjadi penentu nasib kedua tim. Mengingat Timnas Indonesia bertengger di posisi kedua dengan 4 poin, sedangkan Filipina di urutan keempat dengan 3 poin.

Apalagi, Timnas Myanmar yang juga menyisakan satu pertandingan juga mempunyai empat poin. Sebab itu, laga terakhir diprediksi akan berjalan sangat sengit.

Adrian Ugelvik

Hanya dua tim teratas di akhir klasemen yang berhak lolos ke babak empat besar Piala AFF 2024. Timnas Vietnam yang merupakan pemuncak klasemen sejauh ini telah mendapatkan tujuh poin.

Menjelang pertandingan krusial, Ugelvik mengaku tak gentar dengan Timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu menegaskan, The Azkals -julukan Timnas Filipina- sejatinya pantas memenangkan setiap pertandingan.

Halaman:
1 2
      
