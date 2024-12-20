Menantunya Bela Timnas Filipina, Cristian El Loco Gonzales Tetap Dukung Timnas Indonesia di Piala AMEC 2024!

CRISTIAN Gonzales mengaku akan tetap mendukung Timnas Indonesia kendati menantunya, Christian Rontini, membela Timnas Filipina di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia bahkan berharap hasil pada semifinal Piala AFF 2010 bisa terulang.

Seperti diketahui, putri tertuanya yakni Amanda Gonzales menikah dengan Rontini beberapa waktu lalu. Alhasil, keluarga pria berdarah Uruguay itu bisa jadi terbelah pada akhir pekan ini.

Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Filipina pada matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024. Duel hidup mati itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Gonzales mengatakan tidak masalah menantunya adalah pemain tim lawan. Sebab, hati dan dukungannya hanya untuk Skuad Garuda.

"Yang pasti hati saya selalu ada di Timnas Indonesia,” kata Gonzales, dilansir dari laman Instagram pribadinya @el_locogoliadorcg10_, Jumat (20/12/2024).

“Hal seperti ini sering terjadi tapi kami semua pemain profesional dan saya yakin dia akan memberikan yang terbaik untuk Filipina," imbuh eks PSM Makassar itu.