HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia yang Belum Dapat Menit Bermain di Piala AFF 2024, Nomor 1 Bek Muda PSM Makassar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |12:27 WIB
Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 2 pemain Timnas Indonesia yang belum dapat menit bermain di Piala AFF 2024 yang menarik untuk dibahas. Sebab dari total 24 penggawa Garuda yang didaftarkan pelatih Shin Tae-yong untuk bermain di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, ternyata ada dua pemain yang belum dipercaya dimainkan.

Sejauh ini Timnas Indonesia sudah memainkan tiga laga di Grup B Piala AFF 2024. Hasilnya Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar, ditahan Laos 3-3, dan tumbang 0-1 di tangan Vietnam.

Dari ketiga laga itu, 22 pemain telah dipercaya bermain untuk membela Timnas Indonesia. Sayangnya ada dua yang masih betah di bangku cadangan, lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pemain Timnas Indonesia yang Belum Dapat Menit Bermain di Piala AFF 2024:

2. Erlangga Setyo

Erlangga Setyo

STY memanggil tiga kiper Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Namun, sejauh ini baru Cahya Supriadi dan Daff Fasya saja yang baru dimainkan.

Erlangga Setyo sendiri merupakan kiper muda milik PSPS Pekanbaru. Ia yang kini masih berusia 21 tahun dan rasa-rasanya sulit melihat akan mendapatkan menit bermain mengingat laga terdekat Garuda adalah melawan Filipina dan merupakan partai krusial karena menentukan lolos tidaknya ke semifinal.

Telusuri berita bola lainnya
