Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia Punya Peluang Lolos Semifinal Piala AFF 2024, Begini Syaratnya

Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024 (Foto: X/@FAM_Malaysia)

TIMNAS Indonesia dan Timnas Malaysia punya peluang lolos semifinal Piala AFF 2024. Simak syaratnya!

Saat ini, Indonesia menempati posisi dua klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan nilai empat dari tiga laga. Sementara, Malaysia nangkring di tangga keempat Grup A Piala AFF 2024 berbekal empat poin.

Tentu saja, peluang kedua negara untuk melaju ke semifinal terbuka lebar. Syaratnya, mereka harus sama-sama menang di laga terakhir!

Malaysia akan menjalani partai hidup mati menghadapi Timnas Singapura. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Jumat 20 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Namun, nasib Harimau Malaya tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri. Sebab, mereka harus berharap Timnas Kamboja tidak menang atas Timnas Thailand di saat bersamaan.

Situasi kian runyam lantaran Singapura hanya butuh hasil imbang untuk lolos. The Lions mengoleksi enam angka sehingga mereka cukup memaksa Malaysia berbagi satu angka di laga terakhir.