HOME BOLA LIGA INDONESIA

Situasi Unik Jelang Madura United vs Bali United: 2 Klub Tanpa Pelatih Kepala!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |10:20 WIB
Situasi Unik Jelang Madura United vs Bali United: 2 Klub Tanpa Pelatih Kepala!
Madura United dan Bali United dihadapkan pada masalah yang sama (Foto: Bali United)
A
A
A

BANGKALAN – Situasi unik dihadapi Madura United dan Bali United jelang bentrokan di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Pasalnya, kedua klub sama-sama memasuki laga ini tanpa pelatih kepala!

Serdadu Tridatu akan bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada Jumat (20/12/2024) sore WIB. Jelang bentrokan itu, kedua tim memiliki kondisi serupa.

Stefano Cugurra

Pelatih Madura United FC, Paulo Meneses resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan disusul oleh dua asistennya, Helder Sarmento dan Tiago Marquez. Sementara Bali United, tidak diperkuat Stefano Cugurra alias karena harus absen akibat akumulasi kartu kuning.

Meski tim tuan rumah tidak memiliki pelatih kepala saat ini, situasi tersebut dianggap bukan penghalang. Asisten pelatih Bali United, Kleberson dos Santos, menganggap tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tetap menjadi tim yang harus diwaspadai.

“Ini adalah situasi dalam sepakbola yang menjalani kompetisi panjang. Bukan hanya Madura United, semua klub pasti punya masalah sepanjang kompetisi itu berjalan," kata Kleberson, dikutip dari situs Bali United, Kamis (19/12/2024).

"Saya pikir Madura United adalah tim yang bagus dan kami respek dengan mereka. Kami memiliki persiapan yang bagus karena mereka tim bagus dengan komposisi pemain yang berkualitas. Kami akan berusaha maksimal untuk bisa memenangkan pertandingan,” sambung pria asal Brasil itu.

Halaman:
1 2
      
