HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024: Skuad Garuda Diyakini Pengamat Rebut Poin Penuh hingga Lolos Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |20:00 WIB
Prediksi Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024: Skuad Garuda Diyakini Pengamat Rebut Poin Penuh hingga Lolos Semifinal!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 menarik diulas. Pengamat sepakbola nasional, Kesit Budi Handoyo, pun memprediksi Timnas Indonesia akan rebut poin penuh melawan Filipina hingga lolos semifinal Piala AFF 2024.

Diketahui, Timnas Indonesia saat ini menempati posisi dua klasemen sementara Grup B dengan mengemas empat poin. Adapun raihan tersebut diraih dari hasil satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dari tiga laga yang telah dimainkan.

Timnas Indonesia

Perburuan tiket semifinal di Grup B saat ini terbilang cukup sengit dengan adanya empat tim yang masih berpeluang lolos. Selain Timnas Indonesia, ada Vietnam yang sedang berada di puncak dengan tujuh poin, lalu Myanmar empat poin di posisi tiga, dan Filipina di posisi empat dengan tiga poin.

Timnas Indonesia sendiri bisa saja merebut tiket lolos, dengan catatan meraih kemenangan kontra Filipina di matchday terakhir Grup B. Laga hidup mati itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024.

Meski begitu, Kesit punya catatan untuk pasukan Shin Tae-yong. Menurutnya, Timans Indonesia harus tetap manjaga fokus sepenuhnya demi meraih kemenangan. Persiapan matang pun wajib dilakukan.

“Yang harus dibenahi untuk menghadapi Filipina menurut saya yang pertama tetap fokus untuk meraih kemenangan untuk lolos ke babak semifinal,” buka Kesit kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (19/12/2024).

“Karena saat ini seluruh tim punya peluang yang sama, tapi peluang Timnas Indonesia lebih besar. Peluang lolos masih besar bagi Timnas Indonesia walaupun sekarang turun ke peringkat dua grup B,” lanjutnya.

