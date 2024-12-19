4 Tim di Grup B yang Masih Berpeluang Lolos Semifinal Piala AFF 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia

ADA 4 tim di Grup B, termasuk Timnas Indonesia, yang masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024, yang mana membuat persaingan di grup tersebut tengah memanas jelang laga pamungkas. Pertandingan terakhir Grup B pun akan berlangsung secara bersamaan pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Tak seperti di Grup A yang sudah memastikan Thailand lolos ke semifinal, Timor Leste yang gugur, hingga menyisakan Singapura, Malaysia, dan Kamboja untuk slot terakhir, Grup B justru masih panas hingga mathday terakhir. Terbukti empat dari lima tim masih berpeluang lolos ke semifinal.

Sebab keempat tim tersebut masih berpotensi besar untuk lolos via dua peringkat terbaik di Grup B Piala AFF 2024 tersebut. Hanya Laos yang sudah dinyatakan gugur karena telah memainkan empat laga, namun hanya bisa mengumpulkan 2 poin.

Berikut 4 Tim di Grup B yang Masih Berpeluang Lolos Semifinal Piala AFF 2024:

4. Filipina





Timnas Filipina akan bertamu ke markas Timnas Indonesia di laga pamungkas Grup B. Mereka wajib menang atas Garuda jika ingin lolos ke semifinal dengan status runner Grup B.

Hanya saja untuk mewujudkan itu, Filipina juga perlu bantuan Vietnam. Sebab jika Vietnam sampai kalah dari Myanmar, maka Filipina akan gagal finis kedua karena kalah perolehan poin (Filipina 6 poin, Myanmar 7 Poin).

3. Myanmar





Timnas Myanmar saat ini bertengger di posisi ketiga di Grup B dengan 4 poin. Lawan terakhir Myanmar adalah Vietnam, yang mana tengah berada di peringkat pertama dengan 7 poin.

Secara di atas kertas, Vietnam jelas dijagokan menang. Namun, Myanmar wajib menang demi ke semifinal dan berharap di laga lainnya Filipina mampu menaklukkan Timnas Indonesia.