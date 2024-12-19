Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Hari! Ini Jadwal Live Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |18:24 WIB
Malam Hari! Ini Jadwal Live Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
JADWAL live Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru dalam matchday terakhir Grup B itu akan disiarkan pada akhir pekan ini di malam hari live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Filipina di matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024. Laga itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Timans Indonesia

Kini, Timnas Indonesia masih menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup B. Pratama Arhan cs mengemas 4 poin usai melakoni 3 laga.

Skuad Garuda terpaut 3 angka dengan Vietnam yang kukuh di puncak klasemen. Sementara itu, Timnas Indonesia juga dipepet ketat Myanmar yang mengisi posisi ketiga dengan poin dan selisih gol sama.

Dengan kondisi di atas, penting bagi skuad Garuda merebut kemenangan saat melawan Filipina pada akhir pekan nanti. Dengan hasil manis itu, pasukan Shin Tae-yong bisa menjaga asa lolos ke semifinal sembari tentunya menanti hasil di laga lainnya yang mempertemukan Vietnam vs Myanmar.

Penggawa Timnas Indonesia, Achmad Maulana, sendiri optimis timnya mampu melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Pasalnya, faktor kekompakan membuat Skuad Garuda lebih kuat.

"Optimis (lolos ke final). Saya pribadi sangat optimis," kata Achmad di Solo, dikutip pada Kamis (19/12/2024).

"Dengan kondisi tim yang sekarang lebih kompak, saling mengingatkan juga sih semua pemain, jadi makin optimis sih," sambungnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
