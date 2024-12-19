Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 di RCTI, Laga Penentuan Skuad Garuda

RCTI bakal menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024. Laga tersebut menjadi sangat penting bagi skuad Garuda karena akan menentukan lolos atau tidaknya mereka ke babak semifinal.

Ya, laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo itu merupakan pertandingan yang krusial untuk pasukan Shin Tae-yong. Pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina adalah matchday keempat Grup B Piala AFF 2024 dan akan berlangsung pada Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Saat ini, Timnas Indonesia tengah berada di posisi kedua di Grup B dengan 4 poin. Sedangkan Filipina menempati posisi keempat dengan tiga angka.

Untuk bisa mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke semifinal, maka pasukan Shin Tae-yong wajib finis di dua besar. Kabar baiknya, Timnas Indonesia hanya perlu menang untuk bisa mencapai target finis dua besar itu.

Sebab dengan kemenangan atas Filipina, nantinya poin Garuda menjadi 7 poin dan jumlah tersebut sudah cukup untuk mereka mengamankan posisi dua besar. Lantas bagaimana jika laga melawan Filipina berakhir imbang?

Kans Timnas Indonesia ke semifinal masih jika laga di Stadion Manahan berakhir tanpa pemenang. Dengan syarat, di laga lainnya, Vietnam berhasil mengalahkan Vietnam.