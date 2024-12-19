Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 di RCTI, Laga Penentuan Skuad Garuda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |18:19 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 di RCTI, Laga Penentuan Skuad Garuda
Sesi latihan Timnas Indonesia jelang lawan Filipina. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI bakal menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024. Laga tersebut menjadi sangat penting bagi skuad Garuda karena akan menentukan lolos atau tidaknya mereka ke babak semifinal.

Ya, laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo itu merupakan pertandingan yang krusial untuk pasukan Shin Tae-yong. Pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina adalah matchday keempat Grup B Piala AFF 2024 dan akan berlangsung pada Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Saat ini, Timnas Indonesia tengah berada di posisi kedua di Grup B dengan 4 poin. Sedangkan Filipina menempati posisi keempat dengan tiga angka.

Untuk bisa mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke semifinal, maka pasukan Shin Tae-yong wajib finis di dua besar. Kabar baiknya, Timnas Indonesia hanya perlu menang untuk bisa mencapai target finis dua besar itu.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Sebab dengan kemenangan atas Filipina, nantinya poin Garuda menjadi 7 poin dan jumlah tersebut sudah cukup untuk mereka mengamankan posisi dua besar. Lantas bagaimana jika laga melawan Filipina berakhir imbang?

Kans Timnas Indonesia ke semifinal masih jika laga di Stadion Manahan berakhir tanpa pemenang. Dengan syarat, di laga lainnya, Vietnam berhasil mengalahkan Vietnam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.webp
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/pelatih_timnas_futsal_vietnam_u_19_nguyen_tuan_an.jpg
Vietnam Sesumbar Siap Kejutkan Timnas Futsal Indonesia U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement