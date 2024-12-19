Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024, Live di GTV

LAGA hidup dan mati, Pertandingan penting antara Timnas Indonesia dan Filipina di laga terakhir fase Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan berlangsung akhir pekan ini. Sebagai official broadcaster, RCTI dan GTV masih konsisten memberikan dukungan penuh kepada perjuangan Tim Garuda, dengan memastikan kamu tidak ketinggalan momen-momen bersejarah dalam perjalanan Timnas Indonesia pada Sabtu, 21 Desember pukul 18.30 WIB.

Timnas Indonesia sejauh ini sudah memainkan tiga pertandingan yang penuh drama, satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Berkat hasil itu, Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua dengan 4 poin, dan siap memberikan yang terbaik untuk memastikan tempat di semifinal.

Laga ini akan menjadi penentu, di mana Timnas Indonesia harus siap tampil habis-habisan melawan Filipina.RCTI dan GTV juga memberikan kesempatan bagi kamu untuk menonton langsung di Stadion Manahan, Solo! Caranya mudah, kamu cukup follow media sosial GTV di @officialgtvid, ikuti kuisnya dan menangkan tiket untuk menyaksikan laga seru ini langsung di stadion!

Catat tanggalnya, Sabtu, 21 Desember pukul 18.30 WIB, pastikan kamu tidak lewatkan pertandingan Indonesia vs Filipina, live! Biar nonton tanpa hambatan segera scan ulang kanal digital RCTI dan GTV sesuai kotamu. Jika ada kendala, segera hubungi layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 via chat. Kamu juga bisa saksikan laga ini melalui streaming eksklusif di aplikasi Vision+.

(Rivan Nasri Rachman)