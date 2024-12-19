Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Kondisi yang Bikin Timnas Vietnam Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |14:38 WIB
Begini Kondisi yang Bikin Timnas Vietnam Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024
Para pemain Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)
BEGINI kondisi yang bikin Timnas Vietnam gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Meski kini ada di puncak klasemen Grup B, posisi Timnas Vietnam masih belum aman untuk bisa lolos ke babak semifinal.

Ya, perebutan tiket semifinal Piala AFF 2024 berlangsung sengit. Empat tim, yakni Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar masih punya kans lolos ke semifinal. Hanya Laos saja yang dipastikan sudah tersisih dari ajang ini.

Timnas Filipina vs Timnas Vietnam

Pasalnya kini, Vietnam sedang duduk di puncak klasemen dengan 7 poin. Lalu, mengekor di belakangnya, ada Timnas Indonesia dengan 4 poin. Skuad Garuda dipepet ketat Myanmar di urutan ketiga dengan poin sama. Lalu, urutan keempat diisi Filipina dengan 3 poin.

Keempat tim itu pun masih menyisakan 1 laga lagi di Grup B yang akan digelar berbarengan pada Sabtu 21 Desember 2024. Di partai pamungkas, ada duel Vietnam vs Myanmar dan juga Timnas Indonesia vs Filipina.

Meski Vietnam ada di puncak klasemen, mereka tetap harus waspada. Sebab, mereka ternyata masih bisa gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Setidaknya, ada 2 situasi yang bisa membuat Vietnam gagal lolos ke semifinal. Hal ini berkaitan dengan hasil di matchday terakhir Grup B.

Pertama, Vietnam dipastikan gagal lolos semifinal jika kalah selisih dua gol atau lebih dari Myanmar saat berhadapan di kandangnya. Lalu situasi kedua, secara bersamaan, Timnas Indonesia berhasil menang atas Filipina.

Jika hal itu terjadi, Timnas Indonesia, Vietnam, dan Myanmar akan mengoleksi poin yang sama, yakni 7 angka. Andai koleksi poin sama, penentuan tim yang lolos ke semifinal akan dipastikan lewat selisih gol dalam perhitungan head to head di antara ketiga tim. Hal ini bisa mengancam kans Vietnam.

