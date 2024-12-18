Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Filipina vs Vietnam di Piala AFF 2024: Golden Star Warriors Susah Payah Tahan Imbang The Azkals 1-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |22:10 WIB
Hasil Timnas Filipina vs Vietnam di Piala AFF 2024: Golden Star Warriors Susah Payah Tahan Imbang The Azkals 1-1!
Laga Timnas Filipina vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@pmnft_official)
HASIL Timnas Filipina vs Vietnam di Piala AFF 2024 sudah diketahui. Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- harus bersusah payah tahan imbang The Azkals -julukan Timnas Filipina- dengan skor 1-1.

Laga Timnas Filipina vs Vietnam dalam lanjutan Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 digelar di Rizal Memorium Stadium, Manila, pada Rabu (18/12/2024) malam WIB. Gol Filipina dicetak oleh Jarvey Gayoso (68’). Kemudian, Vietnam menyamakan kedudukan via aksi Doan Ngoc Tan pada menit ke-90+7.

Timnas Filipina vs Timnas Vietnam

Hasil itu membuat Vietnam tetap berada di puncak klasemen dengan tujuh poin. Sementara Filipina, mereka berada di posisi keempat dengan tiga poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Filipina dan Vietnam bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim secara perlahan mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama, Filipina dan Vietnam sempat menciptakan peluang. Sayangnya, kedua tim sejauh ini belum memecahkan kebuntuan dalam laga.

Sampai akhir babak pertama, tidak kunjung ada gol tercipta dalam laga itu. Kondisi itu akan membuat kedua tim berbenah diri saat turun minum agar tampil lebih baik pada babak kedua.

Pada babak pertama, Filipina sedikit menguasai jalannya laga ketimbang Vietnam. Penguasaan bola Filipina sendiri tercatat 54 persen, berbanding dengan 46 persen dengan Vietnam.

