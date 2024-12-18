Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Filipina Ditahan Vietnam 1-1

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |22:06 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Filipina Ditahan Vietnam 1-1
Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@aleagues)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah Filipina ditahan Vietnam 1-1 akan diulas Okezone. Kemenangan The Azkals -julukan Timnas Filipina- yang sudah di depan mata sirna dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, pada Rabu (18/12/2024) malam WIB.

Timnas Filipina unggul 1-0 lebih dulu lewat gol Jarvey Gayoso pada menit 68. Saat itu, tendangan kaki kiri pemilik nomor sembilan itu meluncur mulus ke gawang Timnas Vietnam kawalan Filip Nguyen. Namun, di menit 90+7, Vietnam menyamakan kedudukan menjadi 1-1 via sundulan Doan Ngoc Tan, memanfaatkan sepak pojok.

Timnas Filipina menang 1-0 atas Vietnam.

(Timnas Filipina ditahan Vietnam 1-1)

Dengan kemenangan 3-2 Myanmar atas Laos malam tadi, bagaimana penampakan klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024? Setelah seluruh tim memainkan tiga pertandingan (kecuali Laos sudah empat pertandingan), Timnas Vietnam duduk di puncak klasemen dengan tujuh angka.

Menyusul di posisi dua dan tiga ada Timnas Indonesia serta Myanmar dengan empat angka. Mengekor di posisi empat ada Filipina dengan tiga angka. Terakhir, di posisi juru kunci ada Laos yang mengemas dua poin.

Hanya Laos penghuni Grup B yang sudah dipastikan gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Sementara itu, Vietnam, Timnas Indonesia, Myanmar, dan Filipina masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu, 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Di saat bersamaan, Vietnam akan kedatangan Myanmar.

