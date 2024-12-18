Timnas Vietnam Ogah Juara Grup B Piala AFF 2024 jika Singapura Menang atas Thailand Semalam?

Timnas Vietnam bisa ogah juara Grup B Piala AFF 2024 jika Singapura menang atas Thailand semalam. (Foto: Facebook VFF)

TIMNAS Vietnam ogah juara Grup B Piala AFF 2024 jika Singapura menang atas Thailand semalam? Singapura hampir mengejutkan dunia saat menjamu Thailand di laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion National, Kallang, Singapura, Selasa 17 Desember 2024 malam WIB.

Ketika pertandingan menginjak menit 35, The Lions -julukan Timnas Singapura- unggul 2-0 atas Thailand. Gol-gol Timnas Singapura dicetak Shawal Anuar pada menit 10 dan Faris Ramli (34’).

(Timnas Singapura sempat unggul 2-0 atas Thailand)

Jika skor ini bertahan hingga laga usai, Singapura akan duduk di puncak klasemen Grup A dengan sembilan angka, unggul tiga poin dari Thailand di posisi dua. Untuk finis sebagai juara grup, Singapura hanya butuh hasil imbang saat bersua Malaysia di matchday pamungkas Grup A Piala AFF 2024, Jumat 20 Desember 2024 malam WIB.

Andai Singapura finis sebagai juara grup, otomatis Thailand yang disinyalir keluar sebagai runner-up Grup A. Alhasil di semifinal, Singapura akan bertemu runner-up Grup B yang kemungkinan ditempati Timnas Indonesia.

Sementara Thailand yang finis runner-up Grup A, akan menantang Timnas Vietnam yang kemungkinan finis sebagai juara Grup B. Duel Thailand vs Vietnam bisa dibilang final kepagian. Dibilang begitu karena Thailand dan Vietnam berstatus tim paling kuat di Piala AFF 2024.

Jika ini kesampaian, Timnas Vietnam tentu ketar-ketir. Sebab, Timnas Vietnam yang masih meraba-raba di bawah asuhan skuad Kim Sang-sik, dihadapkan dengan Thailand yang semakin matang dari laga ke laga di bawah asuhan pelatih asal Jepang, Masatada Ishii.