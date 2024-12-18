Sore Ini, Timnas Indonesia Gelar Latihan di Solo demi Tampil Maksimal Lawan Filipina

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia bakal terbang Jakarta ke Solo hari ini, Rabu (18/12/2024) jelang melawan Filipina. Lalu sore harinya skuad asuhan Shin Tae-yong itu pun langsung menggelar latihan demi tampil maksimal di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 nanti.

Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di laga terakhir Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (21/12/2024) mendatang.

Laga tersebut akan menjadi krusial bagi Skuad Garuda. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong belum berada di posisi aman setelah ditahan imbang Laos (3-3) dan dikalahkan Vietnam (0-1). Mereka harus mengunci kemenangan di laga melawan Filipina jika ingin membuka peluang lolos ke semifinal.

Setelah pertandingan melawan Vietnam, para pemain tiba di Tanah Air pada Senin (16/12/2024). Marselino Ferdinan dan kolega sempat diberi waktu istirahat sebelum kembali berlatih.

Jelang laga krusial itu, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan, para pemain hari ini akan berangkat ke Solo, Jawa Tengah. Mantan Kapolresta Sidoarjo itu mengungkapkan, latihan persiapan menjelang berhadapan dengan Filipina akan langsung digelar pada sore hari ini.